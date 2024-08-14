جورج كلوني منزعج من تارانتينو بعد أن شكك بنجوميته

(CNN) –قال جورج كلوني في مقابلة مع مجلة "GQ"، أجراها إلى جانب شريكه في فيلم "Wolfs" براد بيت، "لقد قال كوينتن بعض الأشياء عني مؤخرًا، لذا فأنا منزعج منه قليلاً".

وتابع كلوني: "كوينتن تارانتينو أجرى بعض المقابلات حيث كان يسمي نجوم السينما"، وحينما ظهر اسمه، قال إنه "ليس نجمًا سينمائيًا".

ورد كلوني على تارانتينو من خلال المقابلة: " حسنا يا صاح، اذهب الى الجحيم"، بينما كان براد بيت يضحك.

ومن المفترض أن كلوني كان يشير إلى مقابلة أجراها تارانتينو مع الصحفي باز باميغبوي ، في مهرجان كان 2023، تناقشها خلالها حول من يعتبره مخرج Pulp" Fiction" نجمًا سينمائيًا، وتناول النقاش أسماء مثل جوليا روبرتس، وليوناردو دي كابريو، وتشارليز ثيرون، ودنزل واشنطن، وآخرين.

وعند ذكر اسم كلوني، قال تارانتينو: "حسنًا، لقد مر وقت طويل منذ أن كنت أعتقد أن جورج كلوني قد نجح في جذب أي شخص من الجمهور"، وتساءل: "متى كانت آخر أعماله الناجحة التي اجتذب فيها الجمهور؟".

وفي النهاية، حرص كلوني على التأكيد على عدم وجود أي ضغينة بينه وبين تارانتينو، كما ذكر في المقابلة مع مجلة GQ كم كان "محظوظًا"، هو وبيت لأنهما عملا مرارًا وتكرارًا مع بعض أفضل صانعي الأفلام في هوليوود، بما في ذلك تارانتينو.

وقال كلوني: "نحن محظوظون حقًا لأننا عملنا مع هؤلاء المخرجين العظماء.. المخرج والسيناريو هو ما يبقيك على قيد الحياة".

ومن المقرر أن يعرض فيلم "Wolfs" من بطولة جورج كلوني، وبراد بيت، تحت إدارة المخرج جون واتس في أيلول/ سبتمبر المقبل.



