دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت مشاجرة بين الفنان المصري محمد فؤاد وطاقم مستشفى في القاهرة، على خلفية تعرض شقيقه لوعكة صحية، بحسب بوابة صحيفة الأهرام الحكومية.

ونقلت الأهرام عن بيان لجامعة عين شمس أن مستشفى عين شمس التخصصي، التابع للجامعة، استقبل في الخامسة من صباح الثلاثاء، شقيق الفنان، المريض عبد العزيز فؤاد، في قسم الطوارئ، وأنه "أثناء تأدية الطبيب لعمله ومباشرة حجز المريض بالرعاية المركزة للقلب، حضر شقيق المريض، الفنان محمد فؤاد، برفقة عدد من الأشخاص، حيث قاموا بتهديد الطبيب المسؤول... والتطاول عليه بالسب والقذف بألفاظ نابية".

وأضاف البيان أنه "تم الاعتداء على أفراد الأمن والتمريض المتواجدين في الطوارئ، وقد تم تسجيل الواقعة بالكامل عبر كاميرات مراقبة قسم الطوارئ".

وأظهرت مقطع فيديو متداول لقطات للحظة وقوع اشتباكات بالأيدي بين فؤاد وعدد من طاقم المستشفى.

وعبّرت جامعة عين شمس عن "إدانتها بشكل قاطع لأي اعتداء على الأطقم الطبية خلال تأدية عملهم، وتؤكد احترامها الكامل للقانون وثقتها الكاملة في قضاء مصر العادل، حيث تم إحالة الواقعة للنيابة بالقضية رقم 3747 لسنة 2024 إدارى الوايلى"

من جانبها، عبّرت نقابة الأطباء في مصر عن رفضها لمزاعم اعتداء الفنان محمد فؤاد على الأطقم الطبية العاملة في المستشفى.

وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، الدكتور خالد أمين: "حدث اعتداء من المغني محمد فؤاد على طبيب والأطقم العاملة بمستشفى عين شمس التخصصي، وطبقًا لرواية الحاضرين، فإن فؤاد قال للطبيب: إنت عارف إنت بتكلم مين؟"

وأضاف أمين، في صفحته عبر فيسبوك، الثلاثاء، مُخاطبًا محمد فؤاد: "أنت مواطن عادي زي أي مواطن في مصر، تستحق أفضل خدمة طبية (ممكنة)، ولا يحق لك بأي حال من الأحوال الاعتداء على الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى. حتى لو كان هناك تقصير من وجهة نظرك، فهناك عشرات القنوات الرسمية والقانونية الشرعية للشكوى والإبلاغ".

وتابع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء: "إن كنت تعتقد أنك تستحق معاملة خاصة لأنك مشهور، فأنت تستحق محاسبة خاصة لنفس السبب".

بينما لم يصدر أي تعليق إلى الآن من جانب محمد فؤاد، ذكرت تقارير أن المشاجرة نشبت عندما احتج الفنان على تأخر الفحص الطبي لشقيقه.

في سياق متصل، قال بيان للمتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، محمد عبدالله، إنها لن "تتدخل في أمور الفنان الشخصية، وتلك الأمور ترجع للجهات الأمنية المختصة".