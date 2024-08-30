"مملكتي".. هكذا احتفل باسل خياط بعيد ميلاده الـ 47

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الفنان السوري باسل خياط، صوراً، ومقاطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، من احتفاله بعيد ميلاده الـ 47 مع عائلته، علق عليها بالقول: "مملكتي".

وظهر النجم السوري، في صورة احتفالية عائلية، إلى جانب زوجته ناهد زيدان، وابنهما شمس، وابنتهما إيزابيل، التي ظهرت بدورها في مقطع فيديو وهي تطلق البالونات مع والدها احتفالًا بعيد ميلاده.

ويشارك باسل خياط في المرحلة الحالية في مسلسل تركي معرب، بعنوان "إيزيل"، يتم تصويره في تركيا، من بطولة النجم السوري، ويشارك في بطولته الفنانتان اللبنانيتان باميلا الكيك، وزينة مكي.

وشارك باسل في موسم دراما رمضان 2024 الماضي، بمسلسل "نظرة حب" من تأليف رافي وهبي، وإخراج حسام علي، وشاركته الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص بطولة المسلسل.



