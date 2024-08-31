(CNN)--توفي الممثل الإسباني جوليان أورتيغا، المعروف بظهوره في المسلسل الشهير"Elite" ، الذي عرضته شبكة نتفلكس باللغة الإسبانية، عن عمر 41 عامًا ، حسبما أعلن اتحاد الممثلين والممثلات في إسبانيا.

والممثل الراحل هو نجل الممثلة الإسبانية غلوريا مونيوز، ومن مواليد مدريد عام 1983، وامتدت مسيرته الفنية لأكثر من عقدين من الزمن، شارك خلالها ببطولة أفلام سينمائية، ومسلسلات درامية، إلى جانب مشارركته في أعمالٍ مسرحية.



وارتقي أورتيغا إلى الشهرة العالمية بعد ظهوره في ست حلقات من مسلسل "Elite" الذي عرضته نتفلكس، ولعب في المسلسل دور مدير مطعم في دراما مليئة بالغموض، تدور حول طلاب الأثرياء في مدرسة خاصة.

ولم يتم الإعلان رسميًا عن سبب وفاة جوليان أورتيغا.

