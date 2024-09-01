"المتوحش".. تفاعل مع الإعلان الترويجي للحلقة الأولى من الموسم الثاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل متابعو المسلسل التركي "المتوحش" في العالم العربي، مع الإعلان الترويجي للحلقة الأولى من الموسم الثاني، الذي من المقرر أن يبدأ عرضه قريبًا.

وانتهي الموسم الأول بإطلاق النار على "سرحان" الملاحق من الجميع، بعد محاولة خطف ابنه من عشيقته "شيبنام" والتي توفيت أثناء ولادته، ولم يتم الكشف عن مطلق النار في نهاية الحلقة، لكنه لم يقتل، كما يظهر الإعلان الترويجي للحلقة الأولى من الموسم الثاني.

وتفاعل متابعون أيضًا، مع لقطات لقاء "آلاز" بـ "آسي"، بعد أن كانت العلاقة بينهما متوترة مع نهاية الموسم الأول، وكشف الإعلان الترويجي للحلقة الأولي من الموسم الثاني عن دخول ممثلين جدد على خط الأحداث، في حين لم تظهر أي لقطات لـ "رؤيا" حبيبة "يمان علي"، مما زاد من حالة الترقب لدى المتابعين حول تطورات علاقتهما.

وكان صناع مسلسل "المتوحش" قد رفعوا حماسة المشاهدين للموسم الثاني، بإعلانيين ترويجيين أطلقوهما تباعًا، خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.

وتدور أحداث مسلسل "المتوحش"، حول قصة الشاب "علي" ابن العائلة الثرية، الذي كبر بين أطفال الشوارع، بعد اختطافه من أمه في الرابعة من عمره، وتقوده الصدف لاكتشاف حقيقة عائلته، لكنه لم يكن سعيدًا بهذا الاكتشاف، وكذلك إخوته الذين عاش معهم أحداثًا متوترة، في رحلة البحث عن هوية خاطفه الحقيقي، والذي يكون زوج والدته، بينما يعيش ممزقًا بين الماضي والحاضر، ويسعى للحفاظ على متانة العلاقة التي جمعته بمن كَبُر معهم، وبينهم ويعتبرهم إخوته الحقيقيين، وذلك بموازاة قصة حبه المعقدة لـ "رؤيا".

ويعرض المسلسل بنسخته المدبلجة للعربية، باللهحة السورية على منصة "شاهد"، التي أعلنت بدورها عن قرب عرض الموسم الثاني المرتقب من العمل.