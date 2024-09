برايان ماي غير قادر على العزف بسبب سكتة دماغية "بسيطة"

(CNN)-- كشف برايان ماي، عازف الغيتار في فرقة "كوين"، أنه أصيب بجلطة دماغية طفيفة الأسبوع الماضي جعلته غير قادر على التحكم في ذراعه اليسرى، أو العزف على الغيتار، حسبما قال في مقطع فيديو نُشر على حسابه عبر إنستغرام، وموقعه الإلكتروني، الأربعاء.

وقال ماي في مقطع الفيديو، إنه ذهب إلى المستشفى عندما لم يتمكن من استخدام ذراعه، لكنه طمأن المعجبين بأنه منذ ذلك الحين تعافى بما يكفي ليعزف على غيتاره.

وطمأن متابعيه، قائلًا: "الخبر السار هو أنني أستطيع العزف على الغيتار بعد أحداث الأيام القليلة الماضية"، مضيفًا أن الأمر "كان مخيفًا بعض الشيء"، لكنه "حصل على رعاية واهتمام رائعين" من طاقم المستشفى.

ويعاني الفنان من سلسلة من المشاكل الصحية خلال السنوات الأخيرة، وفي أيار/ مايو 2020، أصيب بنوبة قلبية، وبعد ذلك تم وضع 3 دعامات، للتخفيف من خطر انقطاع إمدادات الدم عن القلب.

وبعد ذلك، صرح ماي للبرنامج التلفزيوني "صباح الخير يا بريطانيا" أنه كاد أن يموت عندما عانى من مجموعة من المضاعفات، بما في ذلك نزيف في المعدة نتيجة الدواء الذي كان يتناوله للقلب.

وعلى الرغم من أن ماي اشتهر كعضو مؤسس في فرقة "كوين"، ولكتابته بعضًا من أكثر الأغاني الناجحة لفرقة الروك الأسطورية، بما في ذلك "We Will Rock You" و"Who Wants to Live Forever"، فهو أيضًا عالم فيزياء فلكية، وناشط في مجال حقوق الحيوان.

وفي آذار/ مارس من العام الماضي، حصل على وسام فارس من الملك تشارلز الثالث لخدماته في الموسيقى، والأعمال الخيرية.