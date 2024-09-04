"يتعافى ببطئ".. إلتون جون يعاني من عدوى "خطيرة" جعلته يرى بعين واحدة

(CNN)--أعلن مغني أسطورة الروك آند رول إلتون جون عبر، حسابه الرسمي على إنستغرام، أنه "يتعافى ببطء"، من "عدوى شديدة في العين"، تسببت له "برؤية محدودة، في عين واحدة فقط".

وأضاف جون: "أنا أتعافى، لكنها عملية بطيئة للغاية، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يعود البصر إلى العين المصابة".

وتوجه بالشكر لـ: "الفريق الممتاز من الأطباء والممرضات وعائلتي، على هذه الرعاية الجيدة، خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأوضح: "لقد قضيت الصيف بهدوء في المنزل للتعافي"، مضيفًا أنه "يشعر بإيجابية"، تجاه التقدم الذي أحرزه، في شفائه حتى الآن.

ولم يوضح جون طبيعة العدوى. وتواصلت CNN مع ممثله للتعليق.