دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في فصلٍ جديد من نزاعها القانوني مع شركة "روتانا"، أرسلت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب، لمشتركي قناتها على "واتس أب"، رابط WeTransfer، للتحميل والاستماع لأغانيها الجديدة، لكن تبين أن الرابط منتهي الصلاحية، ما أثار التكهنات بأن الشركة هي من عطلت الرابط.

وكانت شيرين قد رفضت مبادرة للصلح مع "روتانا"، التي تم طرحها عبر برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، في أغسطس/آب الماضي، وقالت، في ما معناه، إنها ستواصل تنزيل أغانيها ولو حتى على "البوتاجاز"، بعدما حذفت الشركة كل الأغاني الجديدة التي أصدرتها شيرين، من كل حساباتها الحديثة التي أنشأتها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم تعطيل حسابها الجديد على فيسبوك، والذي دعت متابعيها إلى الانضمام إليه الشهر الماضي أيضًا.

وكانت شيرين قد أصدرت 5 أغاني، هي "بتمنى أنساك"، "اللي يقابل حبيبي"، "هنحتفل"، "مازال عالبال"، و"عسل حياتي"، وتم حذفها جميعاً من على مواقع التواصل، بينما تواصل المطربة المصرية التحدي.

