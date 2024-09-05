ميريام فارس تحتفل بالذكرى العاشرة لزواجها بوشم جديد وأجواء شاعرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعي حسابها الرسمي على إنستغرام، صورًا ومقاطع فيديو، من احتفالها بالذكرى العاشرة لزواجها، بوشم جديد يحمل اسم زوجها "داني"، كما بدا عليها التأثر بينما كانت تعيد ارتداء فستانها الأبيض الذي ارتده قبل 10 سنوات.

ونشرت ميريام صورة لإصبعها الذي استبدلت فيه خاتم الزواج، بوشم يحمل اسم زوجها، وظهر في الصورة إصبع زوجها الذي يحمل اسمها، وكتبت : "من عشر سنين، حفرت اسمي ع ايدك وهلق، بخط ابننا، حفرت اسمك" في إشارة إلي الفيديو الذي أرفقته مع الصورة، وظهر فيه ابنها يكتب اسم ابيه.



وبدت عائلة ميريام الصغيرة المؤلفة من زوجها رجل الأعمال اللبناني داني متري، وابنيها جايدن وديف، تحتفل بهذه الذكرى في أجواء شاعرية، وسط الشموع، وبكعكة بيضاء زينوها معًا بالزهور.

كما حرصت الفنانة اللبنانية على ارتداء فستانها الأبيض، وقوس الزهور اللذين ارتدتهما قبل عشر سنوات، ودمعت عيناها أمام الكاميرا، بينما كانت تتحدث لمن تصورها، عن تفاصيل إعداد الفستان، والقوس الذي زين شعرها.



وحافظت ميريام فارس في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها، على خصوصية زوجها وابنيها، الذين كانوا يديرون ظهورهم للكاميرا، وكشفت الفنانة اللبنانية في إطلالة إعلامية سابقة أن زوجها لم يرغب بالظهور إلى جانبها منذ بداية علاقتهما، بينما تحرص على حماية خصوصية ابنها الأكبر، في حين كشفت عن وجه الابن الأصغر في عددٍ من الصور.



