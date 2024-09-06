مسلسلات مصرية جديدة تعرض في سبتمبر.. القصص وقنوات العرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيكون المشاهدون في مصر والعالم العربي، على موعد مع عدد من المسلسلات المصرية، التي ستعرض خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، وهي: "إترفيو"، "برغم القانون"، "تيتا زوزو"، و"ديبو".. إليكم ما نعلمه عن قصصها، وقنوات ومنصات العرض.

"إنترفيو": تدور أحداثه حول فتاة تذهب لمقابلة عمل، لكن هذه المقابلة ستقلب حياتها رأسًا على عقب.

المسلسل من أعمال WATCH IT الأصلية، تأليف أمينة مصطفى، إخراج أحمد خالد أمين، وبطولة الممثلة المصرية رنا رئيس، والممثل السوري خالد شباط، وممثلون مصرين كثر آخرون.

ومن المقرر أن يبدأ عرضه في 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، على منصة WATCH IT.

"برغم القانون": وتدور أحداثه حول سيدة يختفي زوجها دون سابق إنذار، وبينما تحاول حل لغز اختفائه، تواجه أزمات كبيرة، منها إثبات نسب طفلها الذي ولد حديثًا.

المسلسل من إنتاج مجموعة "فنون مصر"، تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وبطولة: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، محمد محمود عبد العزيز، إيهاب فهمي، وليد فواز، رحاب الجمل، وممثلون كثر آخرون.

ومن المقرر أن يبدأ عرضه في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، على قناة ON، ومنصة WATCH IT.

"تيتا زوزو": تدور أحداثه حول أم لـ 4 أبناء، وجدة لـ 7 أحفاد، وتحاول الجدة التعامل مع ما يتعرض له أحفادها من مشكلات، لكنها غالبًا ما تختلف مع أبناءها، حول طريقة تربية أبنائهم، ليبرز صراع الأجيال في أسلوب التربية.

المسلسل من إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل، وبطولة: إسعاد يونس، إيناس كامل، محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، عابد عناني، نور محمود، وممثلون كثر آخرون.

ومن المقرر أن يبدأ عرضه في 21 أيلول/ سبتمبر الجاري، على قناة DMC، ومنصة WATCH IT.

"ديبو": تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يحصل على وظيفة، يأمل من خلالها بسداد ديونه، لكنه يكتشف أن الفندق مخصص للحيوانات.

المسلسل من إنتاج "S Productions"، وتأليف إيهاب بليل، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وبطولة: محمد أنور، وممثلون كثر آخرون، معظهم يحلون ضيوفًا على حلقات العمل.

ومن المقرر أن يبدأ عرضه في 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، على منصة "يانغو بلاي".