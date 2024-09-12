تامر حسني يعلن موعد طرح فيلمه الجديد "ريستارت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلن الفنان المصري تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، عن انتهاء تصوير فيلمه الجديد "ريستارت"، وقال إنه سيكون جاهزاً للعرض في موسم أفلام عيد الفطر 2025.

ونشر صوراً، ومقطع فيديو من آخر يوم تصوير لفيلم "ريستارت"، الذي وصفه بأنه من أحلى أفلام حياته، وتوجه بالتحية لأبطال وصناع الفيلم، الذين استمتع بالتصوير معهم، بحسب تعبيره.



وفيلم "ريستارت" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، وبطولة: تامر حسني، وهنا الزاهد، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وممثلون كثر آخرون.

ونشر تامر عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، في وقت سابق، مقاطع فيديو من كواليس تظهر الأجواء الممتعة التي عاشها في كواليس تصوير الفيلم، ومنها الاحتفال بعيد ميلاده مع زملاءه في الفيلم، وأهالي حي شبرا الذين رحبوا به بحرارة، واحتفلوا بعيد ميلاده خلال في أحد أيام التصوير.