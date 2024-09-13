سار على خطا والده.. وفاة الممثل تشاد ستيف ماكوين عن عمر 63 عاما

(CNN)--توفي الممثل تشاد ماكوين، نجل أسطورة هوليوود الراحل ستيف ماكوين، عن عمر يناهز 63 عاماً، وصرح محاميه آرثر بارينز لوكالة أسوشيتد برس أنه فارق الحياة، الأربعاء، 11 أيلول/ سبتمبر 2024.

ونعته عائلته "بقلب مثقل بالحزن" في بيان على إنستغرام، أشادت فيه برحلته "الرائعة" كأب وزوج، والتي "تجسد حقًا حياة مليئة بالحب والتفاني"، بحسب ما جاء في البيان الذي أكدت فيه العائلة أنها ستواصل إرثه.



وحصل تشاد ماكوين على فرصة كبيرة في عام 1984 عندما تم اختياره في الفيلم الناجح "The Karate Kid، وسار على خطى والده ستيف، سواء على الشاشة، أو على حلبة سباق السيارات.

شارك تشاد أيضًا في الجزء الثاني من فيلم "The Karate Kid" عام 1986، بالإضافة إلى العديد من الأفلام الأخرى، كما أنتج فيلمين وثائقيين عن والده ستيف ماكوين الذي ذاع صيته في الستينيات كأحد نجوم أفلام الحركة، وتوفي في المكسيك عام 1980 عن عمر يناهز 50 عامًا فقط، بعد جراحة لإزالة ورم.

إلى جانب مسيرته التمثيلية، ورث تشاد ماكوين شغف والده بالسيارات. وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فقد أمضى سنوات في السباق بشكل احترافي، لكنه تعرض لسلسلة من الإصابات نتيجة لذلك، وقال في مقابلة مع الوكالة عام 2005: "لم أعد أجد متعة في التمثيل.. لذا، قررت أن أعطي السباق التزامًا كاملاً".

في عام 2010، أسس الراحل شركة ماكوين ريسينغ، التي كان يديرها مع ابنيه تشيس وماديسون، حيث كانا يصنعان سيارات ودراجات نارية مخصصة، ويعملان في صناعة السينما.