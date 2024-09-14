ناهد رشدي تفارق الحياة عن عمر 68 عامًا.. توفيت في عيد ميلادها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فارقت الممثلة المصرية ناهد رشدي الحياة، صباح السبت، عن عمر 68عامًا، بحسب ما أعلنت ابنتها دينا سعد، ويشيع جثمانها إلى مثواه الأخير، من مسجد الكواكبي بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد صلاة عصر اليوم.

ونعتها ابنتها دينا في تدوينةٍ نشرتها، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، وتصادفت وفاة الفنانة الراحلة مع ذكرى ميلادها في 14 أيلول/ سبتمبر.

وتخرجت الفنانة الراحلة من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وبدأت مسيرة فنية غنية، قدمت خلالها العديد من الأدوار المتنوعة في المسرح والتلفزيون.

لكن هذه المسيرة كانت متقطعة، حيث ابتعدت عن المشهد الفني وعادت مرات عديدة، بسبب التزاماتها العائلية، وظروفها الصحية التي أبعدتها عن التمثيل 8 سنوات في التلفزيون، قدمت خلالها عددا من الأدوار المسرحية، بحسب ما كشفت في إطلالة إعلامية سابقة في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا".



وكانت فترة التسعينيات الأغنى في مسيرة الفنانة الراحلة ناهد رشدي، وقدمت خلالها العديد من الأدوار التلفزيونية، والسينمائية، ومن أبرزها في التلفزيون، دور "سنية" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، كما شاركت في مسلسلات "أرابيسك"، "الزيني بركات"، و"هوانم غاردن سيتي".

وكان موسم دراما رمضان 2023، آخر المواسم الدرامية التي شاركت بها، في مسلسلي "الصندوق"، و"سرة الباتع"، كما شاركت في مسلسل "سفاح الجيزة".

