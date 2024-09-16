"بغيت أموت".. سارا الودعاني في لقطات طريفة مع دب روسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--تفاعل متابعو المؤثرة وخبيرة التجميل السعودية سارا الودعاني على سناب شات، مع مقطعي فيديو طريفين، بطلهما دب روسي.

وظهرت سارا في الفيديو الأول، بملامح متجمدة، بينما كان الدب يضع يده على كتفها، وسُمع صوت في الفيديو يقول لها، "والله انك كفو يا أم سعد.. ابتسمي"، لتحاول الابتسام، وهي تتلفظ بكلمات غير مفهومة، وبدا واضحًا أنها كانت تحاول التغلب على حالة الهلع التي كانت تنتابها.

وفي الفيديو الثاني بدت سارا أكثر ارتياحاً، نوعاً ما، بينما كان الدب يفتح فمه الضخم، بجانب وجهها، ليلتقط الطعام من أحدهم.

ونشرت سارا لاحقًا، صورة لها وهي مبتسمة بين أحضان الدب، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، والذي يتابعه 2,6 مليون متابع، وعلقت على الصورة بالقول: "تحررت من مخاوفي".



