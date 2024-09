(CNN)-- تُوفي تيتو جاكسون، أحد الإخوة الذين شكلوا فرقة البوب المحبوبة "جاكسون 5"، عن عمر يناهز 70 عاماً، وكان تيتو الثالث بين 9 أبناء لجاكسون، ومن بينهم النجمان العالميان مايكل وشقيقته جانيت، وهما جزء من عائلة صانعة للموسيقى لا تزال أغانيها محبوبة حتى اليوم.

ونعاه أبناؤه في بيان نشروه على إنستغرام، في وقت متأخر الأحد، قالوا فيه: "بقلوب مثقلة نعلن أن والدنا الحبيب، عازف قاعة مشاهير الروك آند رول تيتو جاكسون، لم يعد معنا.. نشعر بالصدمة والحزن. كان والدنا رجلاً رائعًا يهتم بالجميع ورفاهيتهم".

وضمت فرقة "جاكسون 5" الإخوة: جاكي، وتيتو، وجيرمين، ومارلون، ومايكل. وأنتجت العديد من الأغاني الناجحة في السبعينيات، بما في ذلك: "ABC" و"I Want You Back"، و"I'll Be There".

وأصبحت الفرقة، واحدة من أكبر الأسماء في الموسيقى تحت إشراف والدهم، جو جاكسون، عامل الصُلب وعازف الغيتار الذي كان يعيل زوجته وأطفاله الـ9 في غاري، بولاية إنديانا، ومع انطلاق مسيرة العائلة الموسيقية، انتقلوا إلى كاليفورنيا.

وولد توريانو أداريل "تيتو" جاكسون في 15 أكتوبر/تشرين الأول عام 1953، وكان العضو الأقل سماعًا في المجموعة كمغني خلفي يعزف على الغيتار. وبدأ إخوته مسيرتهم المهنية منفردين، بما في ذلك الراحل مايكل، الذي أصبح أحد أكبر الفنانين في العالم والمعروف باسم "ملك البوب".

وكان تيتو آخر أشقاء جاكسون الـ9 الذين أطلقوا مشروعًا منفردًا في عام 2016 بعنوان "Tito Time"، وأخبر وكالة أسوشييتد برس في عام 2019 أنه تعمد التراجع عن ممارسة مهنة منفردة، لأنه أراد التركيز على تربية أبنائه الثلاثة.

وقبل أيام من وفاته، نشر تيتو جاكسون رسالة على صفحته على فيسبوك من ميونيخ، بألمانيا، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، بعدما زار نصبًا تذكاريًا لمايكل جاكسون مع إخوته.

وقال في الرسالة: "قبل عرضنا في ميونيخ، قمت أنا وإخوتي جاكي ومارلون بزيارة النصب التذكاري الجميل المخصص لأخينا الحبيب مايكل جاكسون. نحن ممتنون للغاية لهذا المكان الخاص الذي لا يكرم ذكراه فحسب، بل يكرم أيضًا تراثنا المشترك.. شكرًا لكم على إبقاء روحه حية".