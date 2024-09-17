فيلم "رحلة 404" ممثلاً لمصر في المنافسة على جوائز الأوسكار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلنت نقابة المهن السينمائية المصرية، عن اختيار فيلم "رحلة 404"، رسميًا لتمثيل مصر بمنافسات جوائز الأوسكار المقبلة في 2025، وبـ "أغلبية الأصوات".

ونشرت النقابة بياناً بهذا الشأن، عبر صفحتها على فيسبوك، جاء فيه: "اجتمعت اليوم الإثنين الموافق 16/9/2024 لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في جائزة الأوسكار، والمُشكلة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين، وتُعلن اللجنة عن اختيار فيلم (رحلة 404) من إخراج/ هاني خليفة بأغلبية الأصوات".

وأشارت النقابة إلى أن "مسألة الاختيار لم تكن سهلة لسيطرة الأفلام التجارية على الإنتاج السينمائي، وهو ما يتطلب وقفة جادة من الجهات السينمائية المسؤولة، للتصدي لهذه الأفلام التي باتت تسيئ لصناعة السينما المصرية العريقة".



وأعربت "Film Clinic" للمنتج المصري محمد حفظي في بيان، نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن شعورها بالفخر لـ "اختيار فيلم (رحلة ٤٠٤) لهاني خليفة، لتمثيل مصر رسميا في سباق أوسكار أفضل فيلم دولي لعام 2025"، وشاركت بطلة الفيلم النجمة المصرية منى زكي البيان عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.



وتدور أحداث فيلم "رحلة 404"، حول "غادة" التي "تتورط في مشكلة طارئة تتطلب دفع مبلغ طائل، وذلك قبل أيام من سفرها لأداء فريضة الحج، فتلجأ إلى أشخاص من ماض ملوث كانت قد تابت عنه".

والفيلم من انتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد، وتأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وبطولة: منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وخالد الصاوي وشيرين رضا، واسما إبراهيم، وعباس ابو الحسن، ومحمد علاء (جامايكا).

وتم إطلاق عروضه في دور السينما المصرية والعربية، بدءا من أواخر يناير/ كانون الثاني 2024، وحقق نجاحاً نقديًا وجماهيرياً، وذلك بعد رحلة ولادة متعثرة امتدت لسنوات، أخرت إنجاز الفيلم لأسباب منها ما هو إنتاجي، أو رقابي، لكنه وصل أخيراً لنهاية يمكن أن يقال عنها نهاية سعيدة.