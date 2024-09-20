دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مؤسسا جائزة "الموريكس دور"، زاهي وفادي الحلو، الجمعة، عن تأجيل حفل الجوائز الـ 24، الذي كان من المقرر إقامته في بيروت، الأحد 22 أيلول/ سبتمبر، إلى موعد يحدد لاحقًا "تبعًا للظروف".

وجاء في بيان تم نشره، عبر خاصية القصص على حساب "الموريكس دور" في إنستغرام: "بعد الظروف الأليمة المتتالية التي ألمت بوطننا لبنان، والتي تمثلت بالاعتداءات الغاشمة على وطنننا الحبيب، والتي أودت بحياة العديد من القتلى والجرحى، وتضامنًا مع أشقائنا في الوطن قررت لجنة (موريكس دور) إرجاء الحفل الذي كان مقرراً أن يقام مساء الأحد 22 أيلول، إلى موعد يحدد لاحقًا، تبعًا للظروف".

وأشار البيان إلى أن حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" في دورته الـ 24، كان "سيخصص للبنان كالعادة، تحت شعار (اشف جراح العالم بالفن والموسيقى), كلفتة تضامنية مع عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل حفل "الموريكس دور" بسبب الظروف الأمنية التي شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق أن تم تأجيل موعد الدورة الـ20، كما احتجب الحفل عامين بسبب جائحة كورونا.



