آثار الحكيم تُقلق محبيها على صحتها بعد سنوات من الغياب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسببت الفنانة المصرية آثار الحكيم، في قلق محبيها على صحتها، بعد تداول أخبار عن تعرضها لوعكة صحية، السبت، ونقلها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ونشر موقع "بوابة الأهرام" الحكومي المصري أن آثار الحكيم تعرضت لـ"ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم"، ونقل الموقع عن مصادر أنها "كانت تعاني من تسارع في ضربات القلب"، وترتب على ذلك بقاؤها في المستشفى لتلقي العلاج.

وغابت الفنانة المصرية آثار الحكيم عن المشهد الفني، منذ سنوات طويلة، وكان آخر أعمالها التلفزيونية مسلسل "الوتر المشدود" عام 2009.

وكانت من أبرز نجمات السينما والتلفزيون في مصر، في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وقدمت أدواراً لا تزال عالقة في ذاكرة المشاهد المصري والعربي، في مسلسلات شهيرة مثل: "ليالي الحلمية"، "زيزينيا"، "نحن لا نزرع الشوك"، و"سفر الأحلام".

كما لعبت آثار الحكيم أدوارا مهمة في عدة أفلام منها: "النمر والأنثى"، و"بطل من ورق"، و"الحب فوق هضبة الهرم"، وغيرها.

