مصر.. إسماعيل الليثي يفقد ابنه رضا في حادث مأساوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المغني الشعبي المصري إسماعيل الليثي عن وفاة ابنه رضا وموارته الثرى، السبت، ونعاه في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قال فيها : "ابني وابن عمري في ذمة الله".

ونشر موقع "بوابة الأهرام" الحكومي المصري، أن "الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بمصرع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، اختل توازنه أثناء لهوه، وسقط من الطابق العاشر، وتبين من التحريات أنه نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي".

وعبر العديد من الفنانين المصريين عن صدمتهم، وحزنهم لوفاة الطفل رضا ابن المغني إسماعيل الليثي، وتوجه له مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر، بالعزاء في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وظهر الطفل الراحل، إلى جانب والده في العديد من مقاطع الفيديو التي نشرها عبر حسابه على منصة تيك توك، ونشر إسماعيل بعد وفاة نجله، فيديو مؤثرا لهما بينما كان يرافقه إلى المدرسة.



