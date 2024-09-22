"باركولي خطبت".. أحمد سعد يعلن عودته لعلياء بسيوني بعد عام من انفصالهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بطريقة طريفة، أعلن الفنان المصري أحمد سعد عن عودته لمصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني، بعد مرور عام على انفصالهما، أمام جمهور حفلٍ شارك المطرب المصري في إحيائه بمناسبة اليوم الوطني السعودي، في إحدى منتجعات الساحل الشمالي بمصر.

وتوجه سعد بالحديث للجمهور، قائلًا: "أنا كنت متجوز من سنتين، وعندي عيلين -في إشارة لابنتيه من علياء- إحنا اتطلقنا يعني، بس قررنا قرارا حبيت أقوله قدامكم، إن إحنا نعمل فترة خطوبة، حتى العيال تحضرها بالمرة".

ونادى على علياء للصعود إلى المسرح، وطلب من الجمهور التصفيق لهما لأنهما يبدأن "حياة جديدة"، واحتضنها أمام الجميع، وتابع حديثه بطرافته المعهودة قائلا: "بجد دي رسالة لكل الناس، اللي اتطلقت فعلا، أو اللي لسا حتطلق، واللي حيتجوزوا، يدّوا نفسهم فرصة بعيدا عن أي مشاكل، وبعيدا عن أي حاجة، ويبتدوا حياة جديدة، مافيهاش حاجة حلوة، ولا وحشة، بس يبقوا مع بعض وخلاص".

وغنى لها مقطعاً من أغنتيه الشهيرة "عليكي عيون"، ثم توجه للجمهور قائلاً: "فكرة حلوة.. حنشوف حتنجح ولا لأ"، وتابع بأغنية "قادر أكمل".

ونشر سعد، مقطع الفيديو الذي أعلن من خلاله عن عودته لعلياء، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وعلق عليه بالقول: "باركولي أنا خطبت".

وكانت علياء قد أعلنت انفصالها عن أحمد سعد "برغبة منه"، أواخر أغسطس/آب 2023، وتم تداول أخبار عن عودتهما، بعد تهنئتها له بمناسبة عيد ميلاه الشهر الماضي، وحضورها لأحدى حفلاته في الساحل الشمالي.

وأصبحت هذه الأخبار مؤكدة بعد حضورهما معاً حفل زفاف ابن الإعلامية المصرية بسمة وهبة، في إيطاليا مؤخراً، قبل أن يوضح المطرب المصري حقيقة هذه العودة بإعلان رسمي منه، في حفل أقيم بمناسبة اليوم الوطني السعودي في مصر.