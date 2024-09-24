لبنان.. ياسمينا زيتون تطلق مبادرة.. وطلال الجردي يدعو إلى"وقف الشجار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، أطلقت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان السابقة، الاثنين، مبادرة تحت عنوان “دعونا نفتتح بيوتنا“، كما دعا الفنان اللبناني طلال الجردي لوقف “المشاجرات على وسائل الإعلام ومنصات التواصل لحين انتهاء الحرب"، بحسب تعبيره.

وتمنت ياسمينا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أن يكون "الكل بأمان"، مشيرة إلى "صعوبة الوضع الذي عاشه اللبنانيون اليوم"، وتحدثت عن "انتشار أرقام هواتف لمن ابدوا رغبتهم باستقبال النازحين"، وقالت إنها "قررت أن تساهم في تنظيم هذه العملية، ووضعت رقم هاتفي تحت تصرف من تتوفر لديهم الرغبة في ذلك، وللنازحين الذين يبحثون عن مأوى".

وفي مقطع فيديو توجه فيه إلى اللبنانيين، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، دعا الفنان اللبناني طلال الجردي إلى الابتعاد عن "المشاجرات" على منصات التواصل، ووسائل الإعلام، قائلاً: "نحن الآن في حالة حرب، وعلينا الوقوف جميعا بجانب بعضنا البعض، وكل من يستطيع فتح بيته لمهجر من الجنوب يفعل ذلك، ومن يضطر لتأجير بيته فليفعل ذلك بحق الله".

وأضاف :"هذه اللحظة التي يجب أن نقف فيها جميعًا إلى جانب بعضنا البعض، وعندما تنتهي الحرب، يمكن أن تُفتح نقاشات، هذه ليست اللحظة المناسبة للشجار".