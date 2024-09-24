دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زار وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة، المخرج حسين دعيبس بمقر إقامته حيث يتلقى الرعاية بدار للمسنين، بعد إصابته بجلطة دماغية، منذ عام، حسبما كشف في ظهور إعلامي أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب وزارة الثقافة الأردنية على منصة إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء، صورة من زيارة الوزير الرواشدة للمخرج دعيبس، بدا فيها بحالة جيدة، إلى جانب نجله فارس، وشقيقه المخرج أحمد دعيبس.

وكان الوزير الرواشدة، قد نشر تدوينة عبر حسابه في منصة إكس، الإثنين، قال فيها: "التقيت صباح اليوم المخرج الأردني المبدع حسين دعيبس بحضور نجله فارس وشقيقه المخرج أحمد دعيبس.. زيارة للاطمئنان على الفنان حسين الذي يتلقى الرعاية الصحية في دارات سمير شما.. المبدعون والقامات الفنية الذين أثروا الوجدان يستحقون منا كل الاهتمام والرعاية".

وأعلن الرواشدة، عبر حسابه في منصة إكس، عن نيته زيارة دعيبس، فور نشر لقاء مع المخرج الأردني على يوتيوب، كشف فيه عن تعرضه لجلطة دماغية قبل عام، ولا يزال يتعافى من أثارها.

وبدا المخرج دعيبس في اللقاء، غير مرتاح للكشف عن تطورات حالته الصحية، وبكى مرارًا، لأنه لا يريد أن يراه أحد في هذه الحالة، وقال بلسان ثقيل إنه لا يحب أن يرد على الهاتف - بما في ذلك اتصالات أصدقائه الفنانين - لهذا السبب، وأكد أنه ليس بحاجة لمساعدة من أحد، وليس عاتبًا على أحد.

وتوجه بالشكر للمطرب الأردني عمر العبداللات، الذي تكفل بإقامته حيث يتلقى الرعاية في المكان الذي هو فيه، ويحظى بالعناية والإشراف الطبي.

وتناقلت وسائل إعلام أردنية بيانًا صادرًا عن عشيرة الدعيبس الشوابكة عبروا فيه استياءهم من الظهور الإعلامي الأخير للمخرج حسين دعيبس، ومما جاء فيه: " لقد خان اللقاء التعبير عن الشوق والوفاء والإخلاص إلى الشخص الذي طالما قدم الكثير، والذى وصف في اللقاء بالمخرج الكبير صاحب الأثر والبصمة الباقية، والذي ساهم بشكل كبير في تطوير الفن على مستوى الوطن العربي ككل. وأصبح اسم حسين دعيبس علمًا بالمهنية العالية والفن الأصيل".

ويعتبر المخرج الأردني حسين دعيبس، من أشهر مخرجي الأغاني المصورة (الفيديو كليب) في العالم العربي، وفي رصيده ما يزيد على الـ400 أغنية مصورة، لنخبة من أشهر نجوم الغناء العرب، بما في ذلك أكثر من 40 أغنية من أشهر أغاني المطرب العراقي كاظم الساهر، منها "زيديني عشقًا"، و"أنا وليلى"، و"المحكمة".