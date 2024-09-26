شبكة CNN تفوز بـ 11 جائزة "إيمي" عن تغطيتها الإخبارية في 2024

(CNN)-- تحتفل CNN بسجل جديد للشبكة، وفي ليلة واحدة، حيث فازت بـ 11 جائزة، في مسابقة جائزة "إيمي" للأخبار والأفلام الوثائقية السنوية الـ 45، وتم الإعلان عن الفائزين من قبل الأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم التلفزيونية، الأربعاء في مدينة نيويورك.

وشملت ترشيحات CNN المتنوعة، تغطية الأخبار العاجلة للحرب بين إسرائيل وحماس، وCNN Town Halls، وCNN Heroes، ومواهب CNN على الهواء، بما في ذلك كبيرة المذيعين الدوليين كريستيان أمانبور، ورئيسة المراسلين الدوليين كلاريسا وارد، والمراسلة الدولية ندى بشير.

و فاز الموسم الجديد من "القصة الكاملة" مع أندرسون كوبر، وهو أحد برامج CNN الأصلية، بـ5 جوائز "إيمي"، بما في ذلك برنامج الأخبار المسجل المتميز.

وإليكم القائمة الكاملة لجوائز الـ "إيمي" التي فازت بها شبكة CNN لعام 2024:

برنامج الأخبار المسجلة المتميز: "القصة الكاملة" مع أندرسون كوبر.

الصحفي الناشئ المتميز: ندى بشير.

تغطية الأخبار العاجلة المتميزة: CNN العالمية عن تغطية الأخبار العاجلة للحرب بين إسرائيل وحماس.

تغطية إخبارية مستمرة متميزة/ موجزة: كلاريسا وارد عن تغطية الحرب بين إسرائيل وحماس.

تغطية إخبارية مستمرة متميزة/ موسعة: "الإرهاب في إسرائيل" مع أندرسون كوبر، "القصة الكاملة مع أندرسون كوبر"، و"أندرسون كوبر 360".

تغطية إخبارية استقصائية متميزة/ موسعة: "العودة إلى الوطن: الحرب في السودان" مع نعمة الباقر، "القصة الكاملة" مع أندرسون كوبر.

أخبار حية متميزة خاصة: CNN Town Hall عن "كارثة قطار سامة، سكان أوهايو يتحدثون علنًا".

مقابلة حية متميزة/ موسعة: مقابلة لكريستيان أمانبور مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

الكتابة المتميزة/ الأخبار: "الرحلة: طريق المهاجرين إلى أمريكا" مع نيك باتون والش، "القصة الكاملة" مع أندرسون كوبر.

الصوت المتميز/ الأخبار: "الرحلة: طريق المهاجرين إلى أمريكا" مع نيك باتون والش، "القصة الكاملة" مع أندرسون كوبر.

إخراج فني متميز/ديكور الموقع/تصميم/ الأخبار: أبطال CNN السنوي الـ 17 "تحية كل النجوم".



وتقام الليلة الثانية من حفل إعلان الفائزين بجوائز "إيمي" للأخبار والأفلام الوثائقية السنوية الـ45، الخميس، وستكون مخصصة للبرامج

