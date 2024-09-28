كارمن بصيبص تثير تفاعلًا برسالة مؤثرة للأمهات اللبنانيات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت الممثلة اللبنانية كارمن بصيص عن حملها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الجمعة، ووجهت رسالة مؤثرة للأمهات اللبنانيات، حققت تفاعلاً على منصات التواصل في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وكتبت كارمن، تعليقًا على الصورة: "إلى جميع الأمهات اللبنانيات اللاتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن، أشعر اليوم بألمكن بعمق أكبر".

وتوجهت لطفلها المنُتظر بالقول: "إلى صغيري، الهدية الثمينة التي أحملها، أعدك أن أحميك بكل جزء مني وأعلمك أن تحب لبنان، حتى في أصعب أوقاته".



