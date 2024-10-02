دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلقت فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الثلاثاء، في مصر، والتي تمتد إلى 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة المصرية نيللي، والفنان المصري لطفي لبيب.

وتحمل دورة هذا العام من المهرجان، اسم نيللي، وكان من بين المكرمين في حفل الافتتاح الناقد العراقي مهدي عباس، والممثلة المغربية سعاد خويي، والممثلتين الإيطاليتين إيزابيل أدرياني، وفرانسيسكا ريتونديني، والفرنسية آن باريو.

وكان من المقرر تكريم الممثلة المصرية منة شلبي في حفل الافتتاح، إلا أن "ظروف تصوير عمل جديد" حالت دون حضورها، وسيتم تكريمها بحفل الختام، بحسب ما أعلنت إدارة المهرجان.

وكان فيلم الافتتاح، الفيلم السوري "يومين" للمخرج باسل الخطيب، من بطولة الفنان السوري القدير دريد لحام، اللذين تغيبا عن الحضور، بينما يشارك فيلمهما في مسابقتي المهرجان الرسميتين، مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الفيلم العربي التي تحمل اسم الفنان المصري الراحل نور الشريف.

و سبق أن أعلن المهرجان عن اعتذار الفنان السوري أيمن زيدان عن التكريم "بسبب أحداث لبنان المؤسفة".