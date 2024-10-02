علمت بوفاته بعد 45 يومًا.. ابنة جون آموس تعبر عن صدمتها لرحيله

(CNN)-- توفي الممثل الأمريكي جون آموس المعروف بدور رب الأسرة في المسلسل الكوميدي "Good Times"، و"كونتا كينتي" في المسلسل الشهير "Roots"، عن عمر يناهز 84 عامًا، في آب/ أغسطس الماضي، لكن ابنته شانون كشفت أنها لم تعلم بالأمر، إلا عندما أعلنت وسائل الإعلام وفاته مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأشادت شانون آموس بوالدها الراحل في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ظهر فيه الاثنان وهما يرقصان على أغنية "Dance with My Father" للوثر فاندروس.

وأعربت شانون في تعليقها على الفيديو عن حزنها لرحيل والدها، وصدمتها لأنها علمت بالوفاة لتي حدثت قبل 45 يومًا من وسائل الإعلام.

وكان كيلي كريستوفر آموس، قد أعلن عن وفاة والده في بيانٍ لشبكة CNN.

وسبق أن اختلف أولاده بشأن رعايته، وتحدثت شانون آموس عن مخاوفها بهذا الشأن أمام سلطات إنفاذ القانون، العام الماضي، وعبرت عن اعتقادها بأن والدها كان "ضحية إساءة معاملة كبار السن، والاستغلال المالي"، من خلال منشورات لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم إدخال جون آموس إلى المستشفى في ذلك الوقت، وأصدر بيانًا عبر مسؤول الدعاية الخاص به، أصر فيه على أنه بخير.