رحمة رياض تثير تفاعلاً برسالة لوطنها العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل محبو المغنية العراقية رحمة رياض، مع رسالة وجهتها إلى وطنها العراق، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، احتفاءً باليوم الوطني العراقي.

وكتبت رحمة: " إلى وطني العزيز كل عام وأنت رمز العِزّة والفخر، يَا عراق التّاريخ والأصالة والحضارة، اليوم نُجدد العهد لك بالحب والانتماء، كل عام والعراق شامخًا في سماء المجد.. حفظك الله وحماك وأدام عليك أمنه وأمان".

واستكملت المغنية العراقية مؤخراً إصدار ألبومها "أنا اليوم"، بـ 3 أغنيات جديدة، هي "وجهك أحِبّه"، "دنيا صغيرة"، و"الله لايحرمني"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعدد من منصات الاستماع الموسيقية الأخرى.

وذلك بعد قرابة العام، على إصدار الجزء الأول من ألبومها، بينما لا تزال أغنية "ما في ليل"، التي غنتها بالشراكة مع المغني السوري ناصيف زيتون، تتصدر قوائم الاستماع على عدة منصات، منذ إصدارها في نيسان/ أبريل الماضي.

وحقق الديو المشترك بين رحمة وناصيف، نجاحًا وُصف بـ "الباهر"، وهو من إنتاج المغني السوري من كلمات فادي مرجان، وألحان حسان عيسى، واعتبر بمثابة إعادة لم الشمل للنجمين، الذي سبق أن شاركا معاً ببرنامج المواهب الشهير "ستار أكاديمي"، في موسم 2010، وتوج زيتون باللقب وقتها.

