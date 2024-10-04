إمينيم سيصبح جَدًا.. أعلن عن ذلك بطريقة مؤثرة

(CNN)-- أعلن نجم الراب الأمريكي إمينيم أن ابنته هايلي جايد، 28 عامًا، تنتظر طفلها الأول عبر فيديو كليب جديد، نشره الخميس، لأغنيته "Temporary" التي تشارك فيها سكايلر غري.

ويستعرض الفيديو كليب الجديد لقطات مؤثرة، من طفولة جايد مع إمينيم، وحفل زفافها، وصولاً إلى لقطة تهدي فيها الابنة لوالدها قميصاً أزرق، كُتب على ظهره "الجد"، وبدا على الأخير الذهول، وهو يحمل صورة بالأمواج فوق الصوتية للطفل المنُتظر، بينما كانت ابنته تضحك على ردة فعله.



وبعد وقتٍ قصير من نشر الفيديو الذي تجاوز عدد مشاهداته الـ 4 ملايين عبر قناة إمينيم على يوتيوب، نشرت جايد سلسلة من الصور لها ولزوجها إيفان مكلينتوك عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وهي تنظر إلى الصوة بالأمواج فوق الصوتية لطفلها، وأعلنت أنه سيولد العام المقبل.



