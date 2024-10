بول سايمون يروي حكاية إلهامه "الفريدة" لمقطوعة "المزامير السبعة"

(CNN)-- قال المغني الأسطوري بول سايمون إنه "متفائل" بشأن قدرته على العودة إلى الأداء المباشر بعد أن فقد معظم سمعه في أذنه اليسرى، وروى حكاية إلهامه "الفريدة" لمقطوعة "المزامير السبعة" التي تم توثيقها في فيلم يُعرض قريباً بالمملكة المتحدة.

وأتت تصريحات سايمون في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" نُشرت، الجمعة، وقال فيها إنه على الرغم من كون فقدان السمع الذي يعاني منه يعيق قدرته الكاملة على الأداء مع فرقته، إلا أنه "يأمل أن يتمكن في النهاية من القيام بحفل موسيقي كامل"، وكشف أنه كان متشائمًا بشأن قدرته على القيام بذلك، قبل 6 أشهر.

وقام سايمون بجولة موسيقية للمرة الأخيرة في عام 2018، وحول ما أُثير عن اعتزاله، أوضح في مقابلته الأخيرة: "لم أقل أبدًا أنني سأعتزل.. قلت إنني سأتوقف، وهو ما فعلته. اعتقدت أنه مع تلك الفرقة والمخزون الذي كنا نقوم به، وقمنا بتطويره إلى أقصى حد ممكن.. لقد كان الأمر ممتعًا، لكنني أردت معرفة ما يحدث عندما تتوقف".

وعندما توقف، رأى حلمًا، و"تغير كل شيء إلى نسخة جديدة من الواقع"، بحسب قوله، وبشأن هذا الحلم، أمر سيمون بالعمل على مقطوعة تسمى "المزامير السبعة".

وقال إن الكلمات جاءت إليه في الأحلام على مدى أسابيع وشهور، وكانت النتيجة ألبومًا مدته 33 دقيقة، تم إصداره في عام 2023. ومع تجميع الألبوم، انضم إلى سايمون في الأستوديو صانع الأفلام المخضرم أليكس جيبني، الذي وثق إنشاءه في فيلم مدته 3.5 ساعة بعنوان "In Restless Dreams: The Music of Paul Simon".

وتابع سايمون حديثه لـ"الغارديان" عن مقطوعته "المزامير السبعة"، قائلاً: "هي مثال على القطعة بأكملها التي وصلتني بطريقة فريدة.. أعتقد أن هناك علاقة بين ما كنت عليه عندما كنت طفلاً، وبين عقلي الباطن، وما أنا عليه الآن. لقد كان الأمر ممتعًا للغاية ولفترة طويلة".

ولعب سايمون مؤخرًا جنبًا إلى جنب مع اثنين من عازفي الغيتار، في حملة لجمع التبرعات لمبادرة "ستانفورد" لعلاج فقدان السمع، وهو أطول أداء له منذ خمس سنوات.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم In Restless Dreams: The Music of Paul Simon" ، في دور السينما في المملكة المتحدة في 13 أكتوبر/تشرين الأول، وهو عيد ميلاد سيمون الـ83.

وكان سايمون قد تحدث عن فقدانه السمع لأول مرة في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية في مايو/أيار 2023، قائلاً: "فجأة فقدت معظم السمع في أذني اليسرى، ولا أحد لديه تفسير، لذلك أصبح كل شيء أكثر صعوبة".