دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--اعتذر الفنانان اللبنانيان عاصي الحلاني، ووائل جسار عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، الذي ستقام فعاليات دورته الـ 32 في مصر، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك خلافاً للفنانة اللبنانية عبير نعمة التي أعلنت أن عائدات مشاركتها بالمهرجان "ستُخصّص للأسر المُتضرّرة في لبنان".

وأكد خالد داغر مدير مهرجان الموسيقى العربية، في تصريح لموقع "بوابة الأهرام" الحكومي، اعتذار الفنانين اللبنانيين عاصي الحلاني ووائل جسار رسميًا عن المشاركة في المهرجان "بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان".

وكانت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، قد أكدت مشاركتها بالمهرجان في حفلٍ سيقام على مسرح "النافورة" بدار الأوبرا المصريّة في القاهرة، وأعلنت في بيانٍ صادرٍ عن مكتبها الإعلامي، أن "عائدات مُشاركتها في الحفل ستُخصّص للأسر المُتضرّرة في لبنان".

وجاء في البيان أن نعمة "ستحمل جمهورها إلى رحلة موسيقيّة وغنائيّة، ممزوجة بالأمل والتضامن مع وطنها لبنان".

وتقام فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية بمصر، خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و24 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في دور الأوبرا بالقاهرة، والإسكندرية، ودمنهور، ويحيي حفلات المهرجان نخبة من نجوم الغناء المصريين والعرب.