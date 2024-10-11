دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، الجمعة، عن قائمة تتضمن أولى الحفلات الموسيقية التي ينظمها موسم الرياض بنسخته الخامسة، ويحييها نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي.

وبدا لافتاً إدراج اسم المطرب السوري نور مهنا، بين قائمة المطربين الذين سيحيون "ليلة عبد الوهاب" أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وتضم أيضًا: صابر الرباعي، ماجد المهندس، مي فاروق ومحمد ثروت.

وبذلك يشارك نور مهنا لأول مرة في موسم الرياض، بعد عودته مؤخراً لاستئناف نشاطه الفني، حيث غاب المطرب السوري عن إحياء الحفلات، قربة الـ 10 سنوات، وعاد من خلال حفلٍ أحياه بدبي في نيسان/ أبريل 2024، كما أحيا حفلاً على مسرح قرطاج الأثري بتونس، أواخر آب/ أغسطس الماضي.

وتضم قائمة حفلات موسم الرياض الخامس، والتي كشف عنها آل الشيخ، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، حفلاً يحييه "الهضبة" عمرو دياب أواخر أكتوبر الجاري، وحفلًا لتامر حسني أواخر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وخلال شهر كانون الثاني/ يناير 2025، سيشهد موسم الرياض إقامة حفلات غنائية يحييها: نانسي عجرم ورامي صبري، أحلام، ومحمد حماقي.

وستقام ليلة للموسيقار المصري عمر خيرت منتصف شهر شباط/ فبراير 2025.



وتستكمل هيئة الترفيه في السعودية الاستعدادات لانطلاق موسم الرياض في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بنزال يوصف بالتاريخي بين أرتور بيتربييف وديمتري بيفول، وحفل غنائي ضخم يحييه المغنون الأمريكيون، سيارا، ميسي إليوت، وبوستا رايمز، في ملعب المملكة أرينا.