دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق حسين الجسمي على الجدل الذي أثارته صورة نشرها "مدون السفر الإسرائيلي" ايتسيك بالاس برفقته، وذلك في تدوينة نشرها الفنان الإماراتي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الأحد.

وقال الجسمي: "ما يتم تداوله حالياً حول جلوسي مع شخص معين، وإهدائه ساعة ثمينة أو العكس، هو غير صحيح جملةً وتفصيلاً".

وأوضح الفنان الإماراتي: "معجب طلب صورة، واحترمت طلبه وانتهى الموقف، لكن تم استغلاله، وتحوير الكلام لإثارة الجدل".

واختتم تدوينته بالقول: " نحن نحترمكم ولذلك وجب التنويه.. شكرا لتفهمكم".

وكان الجسمي قد تعرض لانتقادات على منصات التواصل، بعد مجموعة صور نشرها بالاس برفقته، في دبي مؤخراً، وظهر بين الصور، صورة وفيديو لساعة ثمينة تكشف عنها مضيفة، على إيقاع أغنية الفنان الإماراتي الشهيرة "بشرة خير".

وعلق بالاس على الصور التي نشرها برفقة الجسمي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: " تشرفت بلقاء الفنان الإماراتي حسين الجسمي في برج العرب بدبي. أشكرك على وقتك وقلبك الطيب والمتواضع".



وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فنان عربي للانتقادات بسبب صورة نشرها مدون السفر برفقته، حيث سبق أن تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لانتقادات مماثلة، بعد أن نشر بالاس مجموعة صور برفقتها، ومقاطع فيديو من حفل حضره لها، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

وعلق وقتها على الصور بالقول: "كنت متحمساً للقاء النجمة العالمية الكبير في العالم العربي، المطربة اللبنانية نانسي عجرم حبيبة القلب".



وكان موقع Ynet الإسرائيلي قد نشر مقابلة مع ايتسيك بالاس، في نيسان/ أبريل الماضي، تحت عنوان: " يرحبون بي بالأحضان": مدون سفر إسرائيلي يزور الدول العربية وسط الحرب.

وقال بالاس في المقابلة إنه يواصل زيارة أجزاء كثيرة من العالم العربي، على الرغم من الحرب متعددة الجبهات، ولم يواجه أي عداء على الإطلاق، معربًا عن أمله "أن يبقى الأمر على هذا النحو"، وتطرق خلال المقابلة، لصورته مع نانسي التي قال بأنه معجب بها منذ الطفولة.

كما تظهر مقاطع فيديو نشرها بالاس عبر حسابيه على إنستغرام وتيك توك، أنه حضر منذ مدة حفلاً للفنان المصري محمد رمضان في شرم الشيخ في مصر.