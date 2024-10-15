بعد نجاحه في "لعبة حب".. حازم زيدان يتزوج من لمى بدور بعد قصة حب طويلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد قصة حب بدأت منذ سنوات طويلة، تزوج الممثل السوري حازم زيدان، النجل الأكبر للفنان أيمن زيدان، من الممثلة السورية لمى بدور، في حفل زفاف أقيم بالعاصمة السورية دمشق، مؤخرًا.

وشارك حازم، ولمى مقطع فيديو لرقصة رومانسية من زفافهما، عبر حسابيهما على إنستغرام، الإثنين.



وبدأت قصة الحب بين الثنائي، منذ 8 سنوات، بحسب ما كشف حازم في تصريح إعلامي، وشاركا معًا في عدة أعمال فنية تحت إدارة والده الفنان أيمن زيدان كمخرج.

وحقق حازم زيدان مؤخراً نجاحًا مُلفتًا في مسلسل "لعبة حب"، المعرب عن المسلسل التركي "حب للإيجار".