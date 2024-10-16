دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح الفنان الإماراتي، عبدالله بالخير، ما حصل معه في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بعد الضجة الواسعة التي أثارها فيديو سابق له ادعى فيه "منعه" من دخول "الروضة الشريفة" لعدم حمله تصريحا تنظيميا.

مقطع الفيديو الجديد نشره الفنان الإماراتي على صفحته الرسمية بمنصة انستغرام، قائلا بتعليق: "أنا من حسن حظي أني سرت العمرة والحمد لله اعتمرت وفي سيرتي إلى المدينة هناك تصادف أني في إجراءات انا ما كنت أدري عنها ولا علم لي بها ولا خبرة ولا دراية وهنا يمكن حصل سوء الفهم والناس تترجمها على أساس أنه.. لكن أنا أحب أوضحلكم لا أنا أعتذر لكم عن هذا الشيء".

وكانت CNN بالعربية قد تواصلت مع السلطات السعودية سابقا للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وكتب بالخير تعليقا على مقطع الفيديو قال فيه: "إلى السعودية الحبيبة الحب لكم اليوم ودوم وتقديري ومعزتي لكم وبكم دوم.. العذر والسموحة منكم.. ولا والف لا لزعلكم.. ونعم مليون نعم لمحبتكم.. اليوم ودوم.. يالحبايب.. والشكر والمعزّة والتقدير الكبير.. للسعودية وشعبها وناسها.. وتقبلوا فائق الاحترام.. والاماراتي سعودي.. والسعودي اماراتي.. وربي يحفظكم لنا ذخر وسند.. محبكم وحبيبكم.. عبدالله بالخير.. وهذي البوسة البلخيرية الكبيرة".