لبنان.. راغب علامة يرد على مزاعم بوجود مسلحين في مبنى يملكه

نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الفنان اللبناني راغب علامة على مزاعم بوجود مسلحين في مبنى يملكه في منطقة "جونية" شمالي العاصمة اللبنانية بيروت، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، السبت، متهماً "العقول السوداء" بالتطاول على مجاله الفني وحياته العائلية، وممتلكاته أيضًا.

وكتب راغب: "يبدو أن العقول السوداء لم تطل فقط مجالي الفني وحياتي العائلية، بل تطاولت على الممتلكات الشخصية أيضاً".

وأضاف: "صباح اليوم تم تداول مقطع من فيديو مع رسالة صوتية على مواقع التواصل يفيد بوجود مسلحين في مبنى أملكه في منطقة جونية".

وأوضح الفنان اللبناني: "المضحك في الموضوع أن هذا المبنى بالذات هو مستأجر بالكامل منذ أكثر من سنتين، وهو في وسط أكثر منطقة أمنية في جونية بين أمن الدولة، والسراي، ومبنى الأمن العام، والقوى الأمنية لديها هويات كل القاطنين في المبنى".

وختم راغب تدوينته بالقول: "الموضوع أصبح بعهدة القضاء، وقوى الأمن، وسنقوم بكشف هوية المرسل ونحيله إلى القضاء المختص ليصار إلى محاكمته.. فاقتضى التوضيح".

ويتفاعل الفنان اللبناني راغب علامة، مع ما يجري في وطنه لبنان، من خلال ما ينشره باستمرار عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

كما توجه راغب علامة بالشكر لكلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، على المساعدات التي قدمتها الدولتان لوطنه لبنان.