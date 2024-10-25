سامية جزائري تخطف القلوب في صورة مع نور علي وشادي الصفدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حققت صورة للفنانة القديرة سامية الجزائري، محاطة بالفنانين السوريين نور علي وشادي الصفدي وهما يطبعان قبلة على خدها تفاعلًا على مواقع التواصل، بين محبي نجمة الكوميديا السورية الذين لايزالون يحتفظون في ذاكرتهم مشاهد لا تنسى من أدوارها وأدائها خفيف الظل.

والتقطت الصورة في كواليس تصوير الجزء الثاني، من المسلسل الكوميدي الناقد "ما اختلفنا"، والذي من المقرر أن يعرض في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر الصورة الفنان شادي الصفدي مؤخراً عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وأعاد الحساب الرسمي للفنانة سامية الجزائري الصورة، وقوبلت بتفاعلٍ كبير من محبيها.

وكان حساب سامية على إنستغرام، قد أعلن مشاركتها في المسلسل قبل 5 أسابيع تقريبًا، من خلال صورة جمعتها بالمخرج وائل أبو شعر، والفنانين السوريين أيمن عبد السلام ونور علي في كواليس التصوير بلبنان.



