"وردة الصحراء" عند سفح الأهرامات.. نسليهان أتاغول تستمتع بزيارتها لمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت النجمة التركية نسليهان أتاغول عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورًا من زيارتها لمصر، التي استغلتها بجلسة تصوير عند سفح الأهرامات بعنوان "وردة الصحراء"، وذلك خلال حلولها ضيفة على النسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن".

وكان اسم نسليهان من الموضيع الرائجة على محرك البحث غوغل، الأحد، بسبب زيارتها لمصر، وحققت صورها بينما كانت تقوم برحلة عبر نهر النيل، وجلسة التصوير التي التقطت لها عند سفح الأهرامات تفاعلاً كبيرًا على حسابها الرسمي على إنستغرام.

ولم تكن نسليهان النجمة التركية الوحيدة التي تحل ضيفة على معرض "الأبد هو الآن"، حيث حل النجم التركي بوراك دينيز ضيفًا على المعرض أيضًا، ونشر صورًا عند سفح الأهرامات عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، علق عليها باللغة الإنجليزية بما معناه "تائه في سحر مصر".



وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن" في 24 أكتوبر/تشرين الأول، وتمتد إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

والمعرض من تنظيم " Art D’Égypte" تحت رعاية وزارات الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الخارجية المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، واليونسكو، ويشارك فيه نخبة من مشاهير الفن التشكيلي في مصر والعالم.

