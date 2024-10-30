رحيل مصطفى فهمي عن عمر 82 عامًا بعد فشل محاولة إنقاذ حياته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فارق الفنان المصري مصطفى فهمي الحياة الأربعاء، عن عمر 82 عامًا رغم محاولة إنقاذه ونقله إلى المستشفى، بعد تدهور حالته الصحية بشكلٍ مفاجئ بسب تداعيات عملية جراحية دقيقة في المخ أجريت له في آب/ أغسطس الماضي، وذلك بحسب ما نشر موقع "بوابة الأهرام" المصري.

وبدأ الفنان الراحل مسيرته الفنية كمصور عقب تخرجه من معهد السينما بالقاهرة منتصف سبعينيات القرن الماضي، وقدم أول أدواره السينمائية كممثل في فيلم "أين عقلي"، وتلاه العديد من الأدوار السينمائية التي برز فيها بأداء ما عرُف بالشخصية "الأرستقراطية".

وإلى جانب أدواره السينمائية دخل الراحل مصطفى فهمي مجال الدراما التلفزيونية المصرية منذ أواخر السبعينيات، وكان مسلسل "دموع في عيون وقحة" الذي شارك فيه أمام الفنان عادل إمام من أشهر المسلسلات مطلع الثمانينيات.

وتنوعت أدواره بعد ذلك في السينما والتلفزيون وتجاوزت حصيلة أدواره الـ 150 فيلماً قدمها على مدى 5 عقود، وقدم آخر أدواره التلفزيونية في مسلسل "بابلو" 2022، والسينمائية في فيلمي "السرب" و"أهل الكهف" 2024.