(CNN)-- خلال ظهور أوليفيا رودريغو مؤخرًا في برنامج "The Tonight Show"، أشار مقدم البرنامج جيمي فالون إلى أنها "تعاملت باحتراف" مع سقوطها في حفرة على المسرح أثناء أدائها، في حفل أحيته خلال أكتوبر/تشرين الأول في أستراليا.

وشارك فالون فيديو السقوط، وضحكت روديريغو أثناء عرضه، وعلّقت قائلة: "لقد كان الأمر مخيفًا حقًا.. إن مشاهدة الفيديو مرة أخرى أمر مرعب للغاية. أعني أن العرض يجب أن يستمر، هذا هو عالم الترفيه".

وروت المغنية الفلبينية الأصل حادثة طريفة وقعت معها في المستشفى التي نقلها إليها بعد الحفل من أجل التأكد من سلامتها، وعدم إصابتها بـ"ارتجاج في المخ".

وقالت رودريغو إن الممرض الذي ساعدها في المستشفى فلبيني، وتصادف أنه يحمل نفس اسم جدها، الذي توفي قبل بضعة أشهر.

وأضافت: "لذلك كنت مذهولة بأن جدي كان يبحث عني للتأكد من أنني لم أتأذ، ولذا فأنا سعيدة حقًا بحدوث ذلك. أعتقد أنها قصة جميلة".