توم يورك يغادر المسرح بعد مشادة مع متظاهر مؤيد للفلسطينيين في أستراليا

(CNN)-- خلع توم يورك مغني فرقة "راديوهيد" البريطانية غيتاره وغادر المسرح خلال حفله الفردي في ملبورن، أستراليا، الأربعاء بعد مشادة مع متظاهر مؤيد للفلسطينيين.



وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن سماع أحد رواد الحفل، وهو يصرخ من بين الحشود في المسرح بعبارات عما وصفها بـ"الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة".



وسأل المتظاهر يورك: "كيف يمكنك أن تصمت" في مواجهة هذا الصراع.

وأجاب يورك بالقول: “تعال إلى هنا وقل ذلك.. هنا.. تعال.. اصعد إلى مسرح الملك وقل ما تريد قوله"، وتابع: "لا تقف هناك مثل الجبان... تعال هنا وقلها".

قبل أن يقول: "حسنًا، تفضل.. أراك لاحقًا إذن". ثم غادر يورك المسرح، قبل أن يعود لاحقًا لاستئناف الحفل، بحسب ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الواقعة.

واتصلت CNN بمركز الفنون في ملبورن، الذي يملك المكان، للتعليق.

وسبق أن خضعت فرقة "راديوهيد" للتدقيق بسبب قرار الفرقة بتقديم عروضها في تل أبيب. وحثت منظمة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (BDS) الفرقة البريطانية في عام 2017 على مقاطعة إسرائيل بسبب سلوكها في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي ذلك الوقت، كتب معجبو "راديوهيد" رسائل مفتوحة من أجل الأراضي الفلسطينية تحث فرقة الروك البريطانية على عدم تقديم عروض في إسرائيل، قائلين: "يتم تدمير بيوت الفلسطينيين بشكل روتيني ومصادرة أراضيهم. لقد تعرضوا للسجن والمعاملة الوحشية والقتل".

كما دعت منظمة "BDS "الفرقة إلى إلغاء الحفل مع نجم فرقة بينك فلويد السابق روجر ووترز، والمخرج السينمائي البريطاني كين لوتش، وحثت يورك على إعادة النظر في موقفه.

لكن الفرقة رفضت الدعوة، وقال يورك: "العزف في بلد ما ليس مثل تأييد حكومته" والموسيقى تدور حول "عبور الحدود وليس بناءها".

