بعد زواج 6 سنوات.. تفاعل على توضيح زوج شيماء سيف لسبب عدم إنجابهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل متابعو المُنتج الفني المصري محمد كارتر زوج الفنانة المصرية شيماء سيف مع تدوينةٍ نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح فيها سبب عدم إنجابهما بعد مرور 6 سنوات على الزواج.

وكتب كارتر: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها إنتي لو خسيتي هاتخلفي. ودلوقتي لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها ايوا كده خسيتي يعني هاتخلفي. وهي عمرها مافكرت ترد وبتقول إن شاء الله وحتي الناس اللي أنا اعرفهم بيقولولي كده، ومحدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة، ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي".

وأضاف: "ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جداً بس النصيب والقدر خلها تتجوزني أنا، ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب، وهي علشان عارفة ربنا كويس قالتلي إن كل شيئ بميعاد، واحنا لسه ميعادنا مجاش وهايجي إن شاء الله".

وحقق توضيح كارتر الذي وُصف بـ "الاعتراف الجريء" منه، تفاعلاً واسعاً بين متابعيه ومحبي الفنانة المصرية شيماء سيف على مواقع التواصل.

وكتب العديد من زملاء الثنائي في الوسط الفني المصري، رسائل داعمة لهما، وأشادوا بشجاعة كارتر، متمنين لهم السعادة و"الذرية الصالحة".

وكانت شيماء قد ظهرت في إطلالة إعلامية مؤخراً في برنامج "ًصاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية القديرة إسعاد يونس، تحدثت خلالها بطرافتها المعهودة عن فقدانها للوزن بعد خضوعها لعملية "تكميم المعدة" التي كانت رافضة لها ومتصالحة مع شكلها السابق.

وأوضحت الفنانة المصرية دوافعها لاتخاذ هذا القرار الذي لم يكن سهلاً بالنسبة لها، وكيف انعكس على حياتها الحالية.