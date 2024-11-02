(CNN)-- الموسم الثاني من المسلسل الكوري الجنوبي الناجح "لعبة الحبار" في طريقه إلينا، وقد قررت نتفلكس أن الوقت قد حان لإعطائنا نظرة خاطفة على ما سيأتي في الجولة الثانية من ألعاب البقاء على قيد الحياة.



"ليس هناك ما يمكن إيقافه"، هذا ما كتبته نتفلكس في الملخص المرفق بالإعلان الترويجي الرسمي للموسم الجديد، والذي سيبدأ عرضه في 26 ديسبمبر/كانون الأول المقبل.

وسيبدأ الجزء الجديد من الدراما الكورية بعد 3 سنوات من نهاية اللعبة السابقة، حيث يقرر بطل المسلسل سيونغ جي هون، والذي فاز باللعبة 456، التخلي عن فكرة الذهاب إلى الولايات المتحدة.

وينغمس جي هون مرة أخرى في لعبة البقاء الغامضة، ويبدأ لعبة حياة أو موت أخرى مع مشاركين جدد يسعون للفوز بجائزة قدرها 45.6 مليار وون كوري (تعادل 33 مليون دولار تقريباً)..

ومن بين الوجوه المألوفة الأخرى التي ستظهر مجددًا في الموسم الثاني من "لعبة الحبار": جونغ يو الباحث عن مجندين جدد للمنافسة عالية المخاطر، والممثل وي ها جون في دور المحقق المتسلل، ولي بيونغ هون بشخصية القائد المقنع المشرف على اللعبة.

ويؤدي دور "جي هون" الممثل الكوري الجنوبي لي جونغ جاي، وكان قد فاز بإحدى جوائز الـ"إيمي" الـ6 التي حصدها المسلسل في عام 2022، وهو من إخراج وكتابة وإنتاج هوانغ دونغ هيوك.

وأصبحت "لعبة الحبار" ظاهرة عالمية بعد عرض الموسم الأول من المسلسل عنها على نتفلكس في عام 2021.

وتم الإعلان في يوليو/تموز الماضي، عن إنتاج موسم ثالث وأخير من المسلسل سيتم عرضه في عام 2025.