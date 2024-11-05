دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل متابعو صفحة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مع صورة نشرها عبر حسابه الرسمي، الإثنين، من حفل إطلاق استوديوهات "الحصن- بيغ تايم" ضمن موسم الرياض.



وطالب عدد من متابعي آل الشيخ بإقناع الفنان السوري بإنتاج جزء جديد من سلسلته التلفزيونية الانتقادية الشهيرة "مرايا"، ومنهم من توقع عودتها بعد هذه الصورة.

وعبر العديد من المتفاعلين مع صورة آل الشيخ مع ياسر العظمة عن تقديريهم للفنان السوري، وسعادتهم بوجوده "أخيراً في الرياض"، وطالبوا بتكريمه، ومنهم من وصف الصورة بـ " أجمل إطلاله مع أعظم ممثل عربي على الاطلاق".

وكان ياسر العظمة ممن حضروا إطلاق استوديوهات "الحصن- بيغ تايم" في الرياض، إلى جانب نخبة من النجوم وصناع الداما التلفزيونية ونجوم الفن في العالم العربي.

وقاموا بجولة على الاستوديوهات وعبر العديد منهم خلال بث مباشر على منصات "موسم الرياض" عن دهشتهم وأعجابهم بما توفره من تجهيزات حديثة وبأعلى المعايير التقنية المتاحة عالميًا، بما يحقق "أحلام المبدعين مهما كان سقف طموحاتهم".