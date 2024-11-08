هكذا تعامل الفنان المصري حكيم مع "شائعة" القبض عليه في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الفنان المصري حكيم مقطعي فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام، الجمعة، من إحيائه حفل زفاف في مصر، فيما بدا رداً غير مباشر منه على شائعة القبض عليه في الإمارات، والتي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل مؤخراً.

وكتب حكيم تعليقاً على مقطعي الفيديو باللغة الإنجليزية: "الزفاف اليوم"، و"مع جمهوري الجميل".



ونفى المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية في مصر، محمد عبدالله ما تم تداوله عن القبض على الفنان حكيم في الإمارات، في تصريح لموقع "بوابة الأهرام" الحكومي المصري.

ونشر حكيم قبل أيام عبر حسابه الرسمي على انستغرام مقطع فيديو من كواليس مشاركته في أوبريت "تحدي ورا تحدي" في احتفالية "اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية"، والذي شارك فيه إلى جانب محمد منير، وحميد الشاعري، ومحمد فؤاد، وهشام عباس، وبوسي، ، ووصفهم في التعليق على الفيديو بـ"أصدقاء العمر".



