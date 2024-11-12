(CNN) – علق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على مقطع فيديو نشرته عارضة الأزياء اللبنانية، ميريام كلينك، طالبت فيه إسرائيل بشكل ساخر بألا تقصف لبنان لمدة ساعات، مشيرا إلى أن "روح الفكاهة" تحمل رسالة بأن الشعب اللبناني لا يُريد الحرب.

ونشر أدرعي صورة من المقطع الذي نشرته كلينك عبر صفحتها على "إنستغرام" وعلق عليه عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، بالقول: "نشرت فنانة لبنانية مقطع فيديو مرحًا تدعوني فيه إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، وذلك أثناء وجودها في صالون التجميل. لم تكن هذه المرة الأولى التي أتلقى فيها مثل هذه الفيديوهات الطريفة، التي تعكس واقعًا يعيشه لبنان؛ واقع دولة مزدوجة وشعب منقسم".

وأردف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "فمن جهة، هناك من يسعى إلى العيش بسلام ورخاء، ومن جهة أخرى، هناك من اختار طريق الإرهاب ودعم الإرهابيين. هناك من يدرك أن نشاطاتنا العسكرية ليست موجهة ضده، وهناك من يصر على التمسك بمحور فكري وشر يتلاشى".

وختم أدرعي بالقول: "الأهم من ذلك، أن روح الفكاهة التي يتمتع بها الشعب اللبناني تحمل في طياتها رسالة واضحة: نحن لا نريد الحرب، لسنا جزءً منها، كل ما نتمناه هو العيش والحياة".