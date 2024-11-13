مسلسل يستكشف حياة مؤسس CNN تيد تيرنر ومسيرته المهنية

(CNN)-- سيبلغ تد تيرنر عامه الـ86 في وقت لاحق من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ويتم الاحتفاء بإرثه في مسلسل وثائقي جديد بعنوان "Call Me Ted".

ويستكشف المسلسل حياة قطب الإعلام في 6 حلقات، بدءًا من طفولة تيرنر وتأسيس شركات الكابلات الخاصة به، وCNN، وأعماله الخيرية لاحقًا.

وفي ليلة الثلاثاء 12 نوفمبر، تم إطلاق المسلسل بحضور حشدٍ من الجمهور في أتلانتا، وكان من بين الحاضرين أيقونة الحقوق المدنية والسفير السابق للأمم المتحدة أندرو يونغ، ورئيس شبكة CNN ومديرها التنفيذي مارك طومسون.

وقدم ديفيد زاسلاف، الرئيس التنفيذي لشركة Warner Bros. Discovery، التي تمتلك الآن الشبكات التي أسسها تيرنر عرض "عيد ميلاد سعيد" لتيرنر، الذي ظهر لفترة وجيزة عبر Zoom وكان محاطًا ببعض أفراد عائلته.

وأشاد زاسلاف بتيرنر ووصفه بأنه "شخص يدين له الكثيرون منا، تقريبًا كل واحد منا في هذا المجال، بمسيرتنا المهنية". وتحدث عن رؤية تيرنر لجمع العالم معًا، مشيرًا إلى تغطية CNN التاريخية والأولى من نوعها لحرب الخليج عام 1991 على شبكة إخبارية تعمل على مدار 24 ساعة.

وقال زاسلاف: "لقد غيّر العالم حقاً".





وسيظهر تيرنر في مسلسل "Call Me Ted" وكذلك أبناؤه والممثلة جين فوندا، التي كانت متزوجة منه. والمسلسل من تأليف وإخراج كيث كلارك وإنتاج جوني ليفين.

وستعرض أولى حلقاته الأربعاء 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري على Max وHBO، وهما، مثل CNN، جزء من Warner Bros. Discovery.



