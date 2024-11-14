دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدمت كلٌ من سيلين ديون وجنيفير لوبيز أداءً حيًّا في السعودية، الأربعاء، في احتفالية مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب ضمن موسم الرياض بمرور 45 عامًا على انطلاقة مسيرته، والتي كانت بمثابة عرضٍ وُصف بـ "الأسطوري" جمع بين عروض الأزياء والفنون الحية الأخرى.

وافتتحت جنيفير لوبيز عرض "1001 موسم من إيلي صعب" المرصع بالنجوم، أما الختام فكان لسيلين ديون التي قدمت أداءً لا ينسى لأغنيتها الأيقونية "I’m "Alive.



وحيّت كاميلا كابيلو الحضور بالعربية قائلة" مرحبا رياض" حينما قدمت "ميدلي" من أشهر أغانيها. وشارك في الأداء الغنائي في العرض الفنان المصري عمرو دياب، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.



وأطلت جميع النجمات المشاركات في عرض إيلي صعب بأزياءٍ من تصميمه بينما أعادت هالي بيري ارتداء فستانها الشهير من توقيع المصمم اللبناني، الذي أطلت به في إحدى اللحظات الأيقونة في حياتها حينما تسلمت جائزة أوسكار أفضل ممثلة في 2002.

وحضر عرض إيلي صعب في الرياض نخبة من نجوم الفن في العالم العربي، وعلى رأسهم النجمة المصرية يسرا، وشارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية صورا ومقاطع فيديو من العرض عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

ومن الصور التي شاركها آل الشيخ، صورتان لسيلين ديون وجينيفر لوبيز وهما تضعان بصماتهن على جدار الشهرة في موسم الرياض.