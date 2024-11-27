هكذا علق نجوم لبنانيون على اتفاق وقف إطلاق النار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر عددٌ من النجوم اللبنانيين عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل، الأربعاء، عن ارتياحهم لدخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وطي صفحة "مليئة بالألم"، ومنهم مَن رحب ببدء عودة النازحين إلى بيوتهم، وقراهم، ومدنهم.

وكتب الفنان اللبناني راغب علامة في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ما أجمل هذا المشهد عودة أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الى قراهم وبيوتهم ومدنهم".

وأضاف: "بلدنا الحبيب قطع مرحلة هي الأصعب، ومؤامرة ديموغرافية هي الأخطر في تاريخه.. صمود أهل الجنوب قد أنقذ لبنان من ضياعه.. الحمدلله على العودة سالمين".

ولعنَ راغب الحرب وبارك لجميع اللبنانيين وقف إطلاق النار في تدوينة سابقة قال فيها: "برغم الدمار والآلام والجراح والظلم الذي تعرض له بلدنا وشعبنا من عدو مجرم وإرهابي، نبارك لجميع اللبنانيين وقف إطلاق النار على لبنان وعلى جنوبنا الصامد بأهله وشبابه صمود تاريخي، والذي منع العدو الدموي من احتلال جنوبنا الغالي ومحاولة القضاء على شعبنا وأهلنا".

وختم تدوينته بالقول: لعن الله الحرب. عاش لبنان سالماً موحداً. الرحمة للشهداء.. الله يشفي الجرحى ويعيد الناس إلى قراهم وبيوتهم سالمين آمنين".

وتحدثت هيفاء وهبي في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" عن التحديات التي تواجه اللبنانيين بعد طي صفحة الحرب قائلة: "انتهت الحرب. اليوم، نطوي صفحة مليئة بالألم، ونفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل والسلام. تبقى أمامنا تحديات أخرى وهي: إعادة إعمار ما تهدّم، وشفاء القلوب التي أنهكتها الخسائر".

وأضافت: "نحتاج أن نكون أقوى من ذي قبل، وأن نتكاتف لنستعيد وطننا، ونعيد الحياة إلى شوارعه وبيوته، ونملأ سماءه بالأحلام بدلًا من أصوات الصواريخ".

وتابعت النجمة اللبنانية: "كانت الحرب ثقيلة على قلوبنا. فقدنا أرواحاً غالية، عشنا ليالٍ طويلة مليئة بالدعاء والفقد وخسرنا ما لا يُعوّض. لكننا أيضاً تمسكنا بالأمل، وكنا على يقين في أعماقنا أن هذه المأساة ستنتهي. هذه ليست فقط نهاية حرب، بل بداية حياة جديدة. سنحمل دروس الماضي ونزرع بها مستقبلاً لا مكان فيه إلا للحب والإنسانية".

وختمت وهبي تدوينتها بالقول: " إلى إخواننا في غزة، ندعو الله أن تنتهي الحرب ويعم السلام في الوقت القريب. قلوبنا وصلواتنا معك".

وعلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالقول: "لا الزيتون بينكسر ولا الأرز بينحني.. صباح الخير يا أجمل وطن".

وكتبت مايا دياب في حسابها الرسمي على منصة "إكس" تحت وسم لبنان: "جيش.. شعب.. دولة".

واكتفت الفنانة اللبنانية إليسا بكلمة "الحمد لله".