تامر حسني يشارك فيديو مؤثر مع صديق عمره الراحل محمد رحيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لايزال الفنان المصري تامر حسني في حالة صدمة لرحيل صديق عمره الملحن المصري محمد رحيم مؤخراً عن عمر 45 عامًا، وشارك تامر الخميس، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام فيديو مؤثر له مع صديقه الراحل.

ويعود مقطع الفيديو لسنوات خلت، ويظهر فيه محمد رحيم وهو يعانق تامر حسني ويقدمه على المسرح قائلاً: "صديقي وعشرة عمري"، بينما تبدو علامات التأثر على وجه تامر، ويسمع في خلفية الفيديو صوته وهو يؤدي أغنية “أول يوم".

وعلق تامر على الفيديو بالقول: " أغنية (أول يوم) اللي كانت في فيلم (نور عيني) مكنتش أتخيل إني دلوقتي أفضل أسمعها يومياً، وأحس معانيها للشخص اللي لحنها، واللي لحنها هو محمد رحيم صديق عمري"، ودعا لصديقه بالرحمة.

وصدمت وفاة الملحن المصري محمد رحيم نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، وأثار تأخير تشييع جثمانه تساؤلات بعد تداول أخبار تفيد بوجود "شبهة جنائية" في وفاته، وهذا ما نفته النيابة العامة المصرية في بيانٍ رسمي.

