نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زار ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وزوجته الأميرة رجوة الحسين، الأحد، مركز "بذور الأمل" للعلاج والتأهيل في عمان، الذي يقدم خدمات العلاج لاضطرابات النطق واللغة للأطفال والبالغين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وحسب "بترا"، فقد "تجول الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة بالمركز، وصافحا العاملين فيه، واطلعا على الغرفة الحسية الأولى والوحيدة من نوعها بالأردن، والتي توفر تجارب متعددة الحواس لتعزيز الإسترخاء والتكامل الحسي، والصالة الرياضية المصممة لتعزيز نتائج العلاج".

واستمع ولي العهد الأردني والأميرة رجوة إلى شرح قدمته مديرة المركز الدكتورة آية الجازي عن "الخدمات التي يقدمها المركز في مجالات تقييم وعلاج اضطرابات النطق واللغة، والصوت، وصعوبات البلع للأطفال والبالغين، إضافة إلى تقديم الخدمات التأهيلية".

ونشر حسابا الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين عبر انستغرام، مقطع فيديو وصورًا للزيارة.

وذكرت الوكالة الأردنية أن "المركز ينفذ ورش عمل تعليمية وتدريبا لمقدمي الرعاية والمدارس والكوادر الطبية والطلبة، لتعزيز المهارات بالمجالات العلاجية وغير العلاجية، فضلا عن تنظيم حملات توعوية بمجال السمع والنطق وعلوم التأهيل على مواقع التواصل الاجتماعي".

كما تم تهيئة المركز بالمرافق التي تمكن الأفراد من مختلف الأعمار من تعلم مهارات حياتية مثل، الفن والطبخ والحركة، ليكونوا فاعلين ومستقلين في المجتمع.